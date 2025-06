ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Ime in priimekARG

UvrstitevNo.1233

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)39.95%

Razpoložljivi obtok7,549,216

Največja ponudba20,000,000

Skupna ponudba20,000,000

Hitrost kroženja0.3774%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov9.145308590529966,2022-11-18

Najnižja cena0.4221301026710237,2022-05-12

Javna veriga blokovCHZ

Panoga

Družbeni mediji

