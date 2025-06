AIMONICA

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

UvrstitevNo.1468

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.16%

Razpoložljivi obtok999,989,552

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba999,989,552

Hitrost kroženja0.9999%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.09339553558776777,2025-01-02

Najnižja cena0.001932065094855473,2025-04-07

Javna veriga blokovSOL

