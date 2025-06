AIBB

BullBear AI is developed using AI to predict the BULL and BEAR markets through User Behaviors and Price Action, generating profit for users. AI will be trained based on historical data of users and price line history, along with market movements to make the most accurate predictions.BullBear AI is a revolution in the Arbitrum Ecosystem. The purpose of the project is to provide AI tools for users to apply to trading and prediction, thereby creating value and profit.

Ime in priimekAIBB

UvrstitevNo.2687

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok2,045,833,899,998,990

Največja ponudba100,000,000,000,000,000

Skupna ponudba2,243,697,983,694,936

Hitrost kroženja0.0204%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000000009301587582,2023-07-16

Najnižja cena0.000000000037058437,2025-04-07

Javna veriga blokovARB

Panoga

Družbeni mediji

