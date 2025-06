AIAT

AI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

Ime in priimekAIAT

UvrstitevNo.445

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.40%

Razpoložljivi obtok146,389,462.2952275

Največja ponudba500,000,000

Skupna ponudba500,000,000

Hitrost kroženja0.2927%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.9237842124835582,2024-05-06

Najnižja cena0.21971395869182037,2024-01-18

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

