ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

Ime in priimekAI16Z

UvrstitevNo.175

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)7.08%

Razpoložljivi obtok1,099,998,567.5194366

Največja ponudba1,099,999,958.01

Skupna ponudba1,099,998,567.5194366

Hitrost kroženja0.9999%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.479160142705961,2025-01-02

Najnižja cena0.001725457772544541,2024-10-25

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

