AES

Aree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

Ime in priimekAES

UvrstitevNo.5679

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba960,474,360.54

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.024899498212143312,2023-05-17

Najnižja cena0.000091078126583374,2024-11-27

Javna veriga blokovMATIC

UvodAree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.