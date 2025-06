AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Ime in priimekAERGO

UvrstitevNo.493

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)4.78%

Razpoložljivi obtok479,999,995.7689212

Največja ponudba500,000,000

Skupna ponudba500,000,000

Hitrost kroženja0.9599%

Datum izdaje2018-12-18 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.6970735396414783,2025-04-16

Najnižja cena0.0161023174991,2020-03-13

Javna veriga blokovETH

UvodAergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.