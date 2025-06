ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Ime in priimekABEL

UvrstitevNo.1320

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,08%

Razpoložljivi obtok101 256 960

Največja ponudba225 180 000

Skupna ponudba121 836 429

Hitrost kroženja0.4496%

Datum izdaje2022-04-17 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano1,1 USDT

Najvišja vrednost vseh časov1.5703190389504647,2024-01-12

Najnižja cena0.03026414280417002,2024-11-12

Javna veriga blokovABEL

Panoga

Družbeni mediji

