Pogodba o storitvah MEXC DEX+

Uvod A) Ta pogodba o storitvah DEX (»Pogodba«) je pogodba med vami (»vi«, »vaš« ali »uporabnik«) in družbo MEXC Global (»mi«, »naš«, »mi« ali »MEXC«). V njem so določeni pogoji, ki urejajo vašo uporabo produkta DEX družbe MEXC (v nadaljevanju »DEX«) in povezanih trgovalnih storitev prek spletnega mesta mexc.com ali katere koli od naših povezanih spletnih mest, vmesnikov za programiranje aplikacij ali mobilnih aplikacij (skupaj »platforma«). B) Pogoji v tej pogodbi dopolnjujejo uporabniško pogodbo, pravilnik o zasebnosti, razkritje tveganj ali katero koli drugo pogodbo ali publikacijo, ki se nanaša na izdelke MEXC DEX ali povezane trgovalne storitve, ki jih lahko občasno objavi MEXC (skupaj imenovani »pravni dokumenti«). Če se pogoji v tem sporazumu razlikujejo od tistih v pravnih dokumentih, prevladajo določbe v tem sporazumu. Preden začnete uporabljati naše izdelke DEX in povezane storitve, morate natančno prebrati to pogodbo in pravne dokumente. C) Z uporabo MEXC-jevih produktov DEX in povezanih trgovalnih storitev (»storitev« ali »storitve«) se šteje, da ste prebrali, se strinjali in v celoti razumeli pogoje te pogodbe in pogoje, določene v pravnih dokumentih (vključno z vsemi spremembami, ki jih lahko občasno objavimo). Če se ne strinjate s katerimi koli določili ali pogoji iz tega sporazuma ali pravnih dokumentov, vam svetujemo, da takoj prenehate uporabljati storitve. Če še naprej uporabljate storitve, se šteje, da se brezpogojno strinjate s pogoji iz te pogodbe in pravnih dokumentov v celoti. D) Upoštevajte, da nekateri uporabniki, ki prebivajo v določenih jurisdikcijah, ne smejo dostopati do storitve, kar lahko vključuje Severno Korejo, Kubo, Sudan, Sirijo, Iran, celinsko Kitajsko, Singapur, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Hongkong, območja Ukrajine pod ruskim nadzorom (trenutno vključno z regijami Krim, Doneck in Luhansk), Sevastopol in Kanado (skupaj imenovane »prepovedane države«). Zgornji seznam ni izčrpen in je lahko predmet enostranskih sprememb s strani MEXC brez predhodnega obvestila.

Produkti in storitve MEXC DEX+ A) Storitve so sestavljene iz agregatorjev, ki vam omogočajo zamenjavo določenega digitalnega premoženja prek različnih omrežij veriženja blokov (»veriženja blokov tretjih oseb«). Pri izvajanju storitev MEXC nastopa v vlogi platforme za prikazovanje informacij in zastopnika, ki po vašem ustreznem navodilu odda naročilo za prodajo ali nakup (»naročilo«). Vendar družba MEXC ne jamči za izvedbo navedenih naročil in ne jamči, da bodo takšna naročila oddana pravočasno. B) Digitalne denarnice imajo lahko različne decentralizirane značilnosti tehnologije veriženja blokov. Te decentralizirane storitve se razlikujejo od bančnih finančnih institucij. Razumete in sprejemate, da MEXC ni odgovoren za shranjevanje vašega zasebnega ključa in semenske fraze. Vaš zasebni ključ in mnemonična fraza sta zaupana ustrezno pooblaščenemu ponudniku storitev. Poleg tega se strinjate in razumete, da ste sami odgovorni za ohranjanje zaupnosti in varnosti svojega računa MEXC in gesla ter da ste odgovorni za vse dejavnosti v svojem računu MEXC (med drugim tudi za razkritje informacij, sprostitev informacij, spletno klikanje za soglasje ali predložitev različnih sporazumov o pravilih, spletno podaljšanje sporazumov ali nakup storitev itd.). Prevzemate polno odgovornost za vsa dejanja in izjave, podane z uporabo vaših računov in gesel. C) Za uporabo storitev MEXC DEX+ lahko povežete svojo osebno digitalno denarnico. V takšnih primerih sta zasebni ključ in mnemotehnična fraza ustvarjena in shranjena izključno na vašo odgovornost. Niti MEXC niti pooblaščeni tretji ponudniki storitev nimajo dostopa do vaše denarnice. Za vse transakcije, ki vključujejo vašo denarnico, ste odgovorni izključno vi, ne glede na vašo odobritev ali pooblastilo. Prevzemate polno odgovornost za vse posledice, ki iz tega izhajajo. D) Digitalno premoženje, ki je prikazano na izpostavljenih kotacijah naših storitev, se določi na podlagi različnih dejavnikov, med drugim na podlagi njihove uvrstitve na panožno priznanih platformah za analizo podatkov o digitalnem premoženju, kot je coingecko.com, uspešnosti digitalnega premoženja v storitvah in naših pravil glede izpostavljenih kotacij. Razumete in sprejemate, da ne podpiramo ali promoviramo digitalnega premoženja prek katere koli od izpostavljenih kotacij. Po lastni presoji imamo pravico dodati, spremeniti, posodobiti ali odstraniti katero koli digitalno premoženje iz katere koli od izpostavljenih kotacij ali storitev. E) Strinjate se, da boste storitve uporabljali le v zakonite namene in da jih ne boste uporabljali kot sredstvo za nespoštovanje veljavnih zakonov. Prav tako se strinjate, da boste upoštevali to pogodbo, pogoje uporabe storitev, vsa pravila, pogoje in vsa druga obvestila ali ustrezne sporazume, ki jih občasno objavi in posodobi družba MEXC, vključno z obvestili, postopkovnimi navodili, razkritji tveganj ter drugimi pravili in pogoji. F) Strinjate se in sprejemate, da je storitev zgodnja različica produkta in še ni v celoti revidirana. Ne odgovarjamo za morebitne izgube, ki bi jih lahko utrpeli, niti nismo zavezani k nadomestilu ali odškodnini za izgubljeno digitalno premoženje, ki bi vam nastalo v zvezi z uporabo takšnih prototipnih produktov ali storitev.

Pristojbine in stroški A) Med dostopom do storitev in njihovo uporabo se lahko zaračunajo različne pristojbine za plin. Pristojbine za plin, ustvarjene v verigah blokov tretjih oseb v okviru storitev, krijete vi. B) Pristojbine za protokole tretjih oseb. Med vašim dostopom do storitev in njihovo uporabo, vključno s prenosom digitalnega premoženja, se lahko pojavijo tudi drugi stroški protokola tretjih oseb. Za morebitne stroške protokola tretje osebe ste odgovorni izključno vi. C) Pristojbine za storitve. Upoštevajte, da MEXC trenutno ne zaračunava nobenih pristojbin (»pristojbine za storitve«), vendar si pridržujemo pravico, da vam v prihodnosti za storitve zaračunamo pristojbine. Za zagotavljanje storitev vam lahko zaračunamo določene pristojbine za storitve. Pristojbine za storitve so lahko odstotek zneska vaše transakcije prek storitev. Kot plačilo za vašo uporabo storitev bomo od zneska transakcije odšteli ustrezne pristojbine za storitve. Seznam pristojbin za storitve je občasno objavljen na naši platformi in pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo takšen seznam pristojbin, če obstaja.

Zavrnitev odgovornosti za tveganje A) Storitve omogočajo trgovanje z zelo zapletenimi in nestanovitnimi finančnimi instrumenti, trgovanje z njimi pa vas lahko izpostavi številnim tveganjem, med drugim tudi tveganjem kibernetske varnosti in tveganju izgube, zato vam priporočamo, da se seznanite s temi tveganji. Z uporabo storitev se šteje, da ste se seznanili s tveganji, ki so s tem povezana. B) Razumete in se strinjate, da se lahko čas, ki ga dejansko potrebujete za prejem digitalnega premoženja v svojo digitalno denarnico, ob unovčenju ali dostopu do digitalnega premoženja razlikuje, prejeto in prikazano digitalno premoženje v vaši digitalni denarnici pa je dokončno. Družba MEXC ni odgovorna za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi zgoraj navedenega. C) Strinjate se, da nosite vse izgube, ki nastanejo po vaši krivdi ali napaki, med drugim zaradi: neupoštevanja navodil za izvedbo transakcij, nepravočasnega izvajanja transakcij prek naših storitev, pozabe ali uhajanja varnostnih nastavitev računa, zlomljenih gesel, vdora v vaš računalnik ali hekanja s strani drugih, in/ali vnosa napačnega naslova za dvig ali polog digitalnih sredstev. D) Z uporabo storitve prek povezave z denarnico, ki ni pod nadzorom družbe MEXC ali njenih pooblaščenih ponudnikov storitev tretjih oseb, potrjujete in se strinjate, da nosite vse posledice in odgovornosti, ki izhajajo iz kakršnih koli transakcij, ki izvirajo iz te povezave ali so z njo povezane. Niti družba MEXC niti njeni pooblaščeni ponudniki storitev tretjih oseb niso odgovorni za kakršno koli izgubo, škodo ali nepooblaščene transakcije, ki bi iz tega izhajale. E) Razumete in se strinjate, da lahko pri uporabi storitev dostopate do verig blokov tretjih oseb in jih uporabljate. MEXC ni odgovoren za vse izgube, ki jih povzroči vaša uporaba ali dostop do verig blokov tretjih oseb. MEXC ne odgovarja za morebitne izgube, nastale zaradi ranljivosti pogodb, hekerskih incidentov, začasne ustavitve, prekinitve ali prenehanja poslovanja, stečaja, nenormalne prekinitve ali prenehanja delovanja verig blokov tretjih oseb ali drugih morebitnih tveganj. Poleg tega se strinjate, da boste nosili vse izgube, ki jih lahko utrpite zaradi zgoraj navedenih tveganj. Če zaradi zgoraj navedenih tveganj utrpite kakršne koli izgube, razumete in se strinjate, da je lahko digitalno premoženje, ki je shranjeno v vaši digitalni denarnici, trajno izgubljeno. F) Storitev lahko vsebuje tudi povezave ali funkcije za dostop do ali uporabo spletnih mest tretjih oseb (»spletna mesta tretjih oseb«) in aplikacij (»aplikacije tretjih oseb«) ali kako drugače prikazuje, vključuje ali daje na voljo vsebino, podatke, informacije, storitve, aplikacije ali gradiva tretjih oseb (»gradiva tretjih oseb«). Povezave do spletnih mest tretjih oseb v storitvah ne pomenijo, da družba MEXC podpira izdelke, storitve, informacije in izjave o omejitvi odgovornosti, ki jih vsebujejo, in družba MEXC ne jamči za točnost informacij, ki jih vsebujejo. Ko kliknete na povezavo do spletnega mesta tretje osebe ali aplikacije tretje osebe ali dostopate do njih in jih uporabljate, čeprav vas morda ne opozorimo, da ste zapustili naše storitve, za vas veljajo pogoji in določila (vključno s politiko zasebnosti/obvestili) drugega spletnega mesta ali destinacije. Takšna spletna mesta tretjih oseb, aplikacije tretjih oseb in gradiva tretjih oseb niso pod nadzorom družbe MEXC in so lahko »odprte« aplikacije, v zvezi s katerimi ni možen regres. Družba MEXC ni odgovorna za spletna mesta tretjih oseb, aplikacije tretjih oseb in gradiva tretjih oseb. MEXC zagotavlja povezave do teh spletnih mest tretjih oseb in aplikacij tretjih oseb le za lažjo uporabo in ne pregleduje, ne odobrava, ne spremlja, ne potrjuje, ne jamči in ne daje nobenih zagotovil v zvezi s spletnimi mesti tretjih oseb ali aplikacijami tretjih oseb, njihovimi produkti ali storitvami ali povezanim gradivom tretjih oseb. Vse povezave na spletnih mestih tretjih oseb, v aplikacijah tretjih oseb in gradivih tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost. Družba MEXC ni odgovorna za kakršno koli izgubo, ki jo povzroči vaša uporaba takih izdelkov in storitev tretjih oseb na spletnih mestih tretjih oseb in aplikacijah tretjih oseb. Družba MEXC in vsako spletno mesto tretje osebe ter aplikacija tretje osebe so neodvisne pravne osebe in ta pogodba ne predstavlja nobene oblike zastopništva, partnerstva ali sodelovanja med strankami. Družba MEXC in vsako spletno mesto tretje osebe ter aplikacija tretje osebe so odgovorne za svoje terjatve, dolgove in spore, ki izhajajo iz izvajanja njihovih zadevnih pogodb in sporazumov. G) Napake v delovanju verige blokov tretjih oseb. Razumete in se strinjate, da če družba MEXC ali katera koli veriga blokov tretje stranke ne more pravilno delovati ali so storitve prekinjene zaradi naslednjih pogojev in ne morete uporabljati storitev ali izvajati ukazov ali opravljati povezanih operacij ali transakcij, med drugim zaradi okvare, zamude, prekinitve, pomanjkljivega odziva sistema, zapoznelega odziva sistema ali drugih neobičajnih in/ali nepričakovanih okoliščin, družba MEXC ni odgovorna za nobene izgube. Te okoliščine med drugim vključujejo: Tretja(-e) stranka(-e) verigo blokov začasno ustavi(-e), prekine(-jo) in/ali preneha(-jo) poslovati, zapre(-jo) in/ali nenavadno začasno ustavi(-jo) ali prekine(-jo) storitve;

Začasna prekinitev storitve zaradi vzdrževanja, ki ga najavi MEXC ali tretja stranka veriženja blokov;

Sistem ne prenaša podatkov;

Dogodek(-i) višje sile, zaradi katerega(-ih) je veriga blokov tretje stranke začasno prekinjena;

Prekinitev ali zamuda storitve veriženja blokov tretje osebe, ki nastane zaradi hekerskih napadov, računalniških virusov, tehničnih prilagoditev ali napak, nadgradenj spletnega mesta, bančnih težav, začasnih zaprtij zaradi pravnih ali vladnih predpisov itd;

Prekinitev ali zamuda storitve tretje osebe veriženja blokov, ki je posledica poškodbe, okvare ali nezmožnosti normalnega delovanja njenega računalniškega sistema;

Izgube zaradi tehničnih težav, ki jih ni mogoče predvideti ali rešiti z obstoječo tehnologijo v panogi;

Izgube, ki jih utrpite vi ali druge tretje osebe in so posledica napake ali zamude tretje osebe;

Izgube, ki jih utrpite vi ali druge tretje osebe zaradi sprememb zakonov, predpisov in/ali vladnih odredb;

Izgube, ki jih utrpite vi ali druge tretje osebe zaradi višje sile, ki jo povzročijo nepredvidljive, neizogibne in/ali nerešljive objektivne okoliščine. Razumete in se strinjate, da lahko zgoraj navedeni razlogi povzročijo neobičajne transakcije, nihanje cen, nihanje trga, prekinitve trga in druge morebitne neobičajne okoliščine. Prav tako se zavedate, da tukaj navedeno razkritje tveganj ni in ne more biti izčrpno ali celovito. MEXC lahko glede na dejanske okoliščine zavrne izvedbo vaših ukazov. Poleg tega razumete in se strinjate, da družba MEXC ni odgovorna za kakršne koli izgube, ki izhajajo iz katere koli od zgoraj navedenih okoliščin ali so z njimi povezane. Poseben opomnik: Z uporabo naših storitev se šteje, da se strinjate, da boste sami obvladovali morebitna tveganja, ocenili vrednost in tveganja naložb v digitalno premoženje ter nosili morebitna finančna tveganja izgube vseh svojih naložb. Šteje se, da ste se strinjali, da boste upoštevali svoje finančne pogoje in sposobnost prevzemanja tveganj, preden začnete trgovati na kritje, in da se jasno zavedate tveganj, povezanih z naložbami v digitalno premoženje. Zavedate se, da lahko pri kritnem trgovanju z digitalnim premoženjem ustvarite dobiček ali utrpite izgubo. Opozorilo na tveganja v tej pogodbi ne navaja vseh tveganj, povezanih s kritnim trgovanjem z digitalnim premoženjem. Svetujemo vam, da to jasno razumete in da vas opozarjamo, da so takšne naložbe lahko povezane z visokimi tveganji, zato vam priporočamo preudarno vlaganje.

Ni finančni nasvet A) Potrjujete, da je vaša uporaba naših storitev na naši platformi povsem prostovoljno ravnanje, ki temelji na vašem lastnem ekonomskem položaju in poznavanju ustreznih tveganj, pri čemer oboje na noben način ni povezano z nami in tretjimi osebami. B) Vsi naši posli z vami bodo potekali na podlagi »samo izvedba«, »brez svetovanja« in »kot je«. Pri svojih naložbah se morate zanašati na svojo neodvisno presojo in niste upravičeni zahtevati od nas, da vam zagotovimo kakršne koli naložbene nasvete v zvezi s katerimi koli transakcijami. MEXC vam ne nudi in vam ni dolžan nuditi nobenih naložbenih nasvetov.

Omejena odgovornost A) Družba MEXC ne jamči za delovanje storitve, zato ste pri uporabi naših storitev odgovorni za lastno skrbnost. Potrjujete in se strinjate, da boste izgubo ali odgovornost, povzročeno s kakršnimi koli tveganji, povezanimi z vašo uporabo storitev, nosili izključno vi, MEXC pa za to ne bo nosil nobene odgovornosti. Zavedate se, da lahko pri trgovanju na borzi DEX utrpite izgube, in se strinjate, da boste vse te izgube nosili sami. B) Potrjujete in se strinjate, da ste odgovorni za vse obveznosti, izgube ali stroške kakršne koli vrste ali narave, ki nam lahko nastanejo zaradi neizpolnitve katere koli vaše obveznosti, pa tudi v zvezi z delovanjem družbe MEXC v skladu z vašimi naročili ali na način, ki je dovoljen v skladu s to pogodbo, uporabniško pogodbo in drugimi pravili ali pogodbo v zvezi z uporabo naših storitev, ki jih lahko občasno objavimo. C) Strinjate se in potrjujete, da vam ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo, stroške ali izdatke, ki jih utrpite zaradi nezmožnosti izvedbe transakcije ali kakršnega koli vzroka, na katerega ne moremo vplivati in katerega posledice ne moremo preprečiti. D) Razumete in se strinjate, da skupna odgovornost družbe MEXC ne sme presegati pristojbin za storitve, ki jih je družba MEXC prejela od vas.