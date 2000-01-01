Redni uporabnik

E-pošta
SMS
Preverjanje KYC

Transakcije 30 D

0

Vsa naročila
0

( Nakup0|Prodaja0 )

Transakcije 180 d

0

Povp. Čas sprostitve

<1 min(s)

Stopnja dokončanja 30 D

0.00%

Povp. Plačilo časa

<1 min(s)

Način plačila P2P:

Način plačila P2P: Pri prodaji kriptovalut bo dodani način plačila prikazan kupcem kot eden od vaših sprejemljivih načinov plačila. Prepričajte se, da se ime vašega plačilnega računa ujema z vašim preverjenim imenom na MEXC. Dodate lahko do 10 načine plačila.

Nastavitve preverjanja izdaje kriptografske različice

Pogostost po meri

Obvestila

Omogočanje ali prilagajanje obvestil Telegram

Naročila

Obvestila platforme

Potisno obvestilo aplikacije

E-poštni naslov

SMS-obvestila

Plavajoča obvestila

Zvočno opozorilo za klepet v brskalniku

Pritožbe

Obvestila platforme

Potisno obvestilo aplikacije

E-poštni naslov

SMS-obvestila

Plavajoča obvestila

Drugo

Obvestila platforme

Potisno obvestilo aplikacije

E-poštni naslov

SMS-obvestila

Sledim

Sledite trgovcu
Čas registracije
Dejanje

Črna lista

Blokiran uporabnik
Povp. čas plačila
Povp. čas sprostitve sredstva
Čas bloka
Dejanje
Ocene (0)
-- %
Dobra ocena
Nadaljnji podatki niso na voljo