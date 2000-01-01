Ustvarite kartico v samo 3 korakih

Prijavite se prek spleta Če želite zaprositi za Mastercard prek spletnega mesta MEXC, morate izpolniti napredno preverjanje KYC ter predložiti potni list in osebno fotografijo.

Aktiviraj na spletu Ko je vloga odobrena, lahko svojo kartico MEXC Mastercard aktivirate na spletu in kartico dopolnite prek svojega računa MEXC.