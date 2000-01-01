MEXC Mastercard
Prijavimo se za MEXC Mastercard in ga napolnimo z vašim kripto saldom
Pravila prijave
Globalna poraba
Uporabite ga za spletno nakupovanje po vsem svetu
Kadar koli dopolnite svoje kripto stanje
Ustvarite kartico v samo 3 korakih
Prijavite se prek spleta
Če želite zaprositi za Mastercard prek spletnega mesta MEXC, morate izpolniti napredno preverjanje KYC ter predložiti potni list in osebno fotografijo.
Aktiviraj na spletu
Ko je vloga odobrena, lahko svojo kartico MEXC Mastercard aktivirate na spletu in kartico dopolnite prek svojega računa MEXC.
Kartica pripravljena
Vaša kartica MEXC Mastercard je zdaj aktivirana. Za potrošnjo lahko uporabite svojo kartico MEXC Mastercard.
Prednosti
Enostavneje
Prijavite se prek spleta, naročanje ni potrebno.
Virtualno kartico lahko uporabite takoj.
Bolj varno
3 D Secure (3DS) zagotavlja varnost vaših transakcij.
Prejemajte opozorila za vsako transakcijo v realnem času na svoj pametni telefon in ste vedno obveščeni o pretakanju vaših sredstev.
Bolj priročno
Ta kartica podpira spletno nakupovanje po vsem svetu prek omrežja Mastercard.