Ekskluzivni program za proaktivne trgovce P2P
Objavljajte konkurenčne oglase, ohranjajte likvidnost trgov in okrepite ekosistem MEXC, da prejmete zajamčene mesečne nagrade.
Razvijajte svoje poslovanje P2P z nami
Za zagotavljanje likvidnosti na MEXC P2P prejmite mesečne nagrade v višini do 1,000 USDT
Prednosti
Zagotovljene mesečne nagrade
Bodite aktivni, objavljajte oglase in zagotovite likvidnost po konkurenčnih cenah. Vsak mesec prejmite stalna izplačila v USDT glede na vašo uspešnost.
Povečana prepoznavnost
Pridobite prednostno uvrstitev na trg P2P, da povečate pretok naročil in povečate svojo izpostavljenost trgovanju.
Namenska podpora računa
Neposreden dostop do regionalnega predstavnika MEXC za uvajanje, reševanje sporov in prilagojene storitve.
Kako zaslužiti dohodek
Bodite aktivni, ohranite konkurenčnost oglasov in dosledno poslujte, da boste prejeli višja izplačila.
Povečanje dejavnosti
Če želite povečati doseg in vključenost oglasov, ostanite redno na spletu.
Povečanje konkurenčnosti oglasov
Ponudite boljše cene, da pritegnete več kupcev in spodbudite trgovanje.
Povečanje stopnje dokončanja
Ohranite hiter odzivni čas in dobre storitve, da pridobite zaupanje uporabnikov.
Več kot prispevate, več zaslužite.
Na mesec lahko zaslužite do 1000 USDT, končni znesek nagrade pa se razlikuje glede na trg in je lahko predmet pregleda.
Kdo se lahko prijavi?
Aktivni trgovec P2P želite zaslužiti stabilne mesečne nagrade z rednim objavljanjem oglasov.
Trgovec na drugi borzi Iskanje boljše prepoznavnosti in spodbude
Posamezni trgovec Ste pripravljeni preiti od prevzemnikov k ustvarjalcem in začeti služiti z oglaševalsko dejavnostjo?
Partner za rast trga pomoč pri vključevanju uporabnikov in zagotavljanje organskega volumna v ekosistemu P2P.
Ste pripravljeni na zaslužek z MEXC?
Kako deluje?
1
Prijavite se
Izpolnite obrazec za prijavo in priložite dokazilo o dejavnosti trgovca z druge platforme, vključno z nedavnim volumnom trgovanja. To nam pomaga oceniti vaše izkušnje in zanesljivost.
2
Pregled vloge
Naša ekipa tedensko pregleduje predložene prijave. Zaradi omejitev programa je na vsakem trgu sprejeto le izbrano število trgovcev, da se ohrani trajnost nagrajevanja.
3
Sprejem in uvajanje
Prijave se pregledujejo tedensko. Da bi ohranili celovitost programa, je sodelovanje omejeno na izbrano število trgovcev v posamezni regiji.
4
Začnite služiti
Začnite redno objavljati oglase za prodajo po konkurenčnih cenah, da ostanete upravičeni do mesečnih nagrad za likvidnost.
Raziščite program Likvidnostni partner MEXC
Če želite izvedeti več informacij, se obrnite neposredno na posebnega predstavnika MEXC.
