Hitri nakup
Znesek
Prejeli boste
USDT
Referenčna cena:
Bančna kartica:
Dodaj kartico
Pred izvedbo plačila povežite debetno/kreditno kartico.
Razumem
V redu
Uporabljate storitve fiat, ki jih upravlja Oceanblue Fintech UAB. S klikom »Kupi zdaj« potrjujete, da ste prebrali in se strinjate z dokumentoma Pogoji in Politika zasebnosti ponudnika Oceanblue Fintech UAB.
Kako deluje?
  • Dokončajte napredno preverjanje KYC in dodatno preverjanje
    Dokončati morate zgoraj navedena preverjanja, da boste lahko uporabljali storitve debetnih/kreditnih kartic.
    Preverjanje KYC
  • Dokončaj povezavo kartice
    Ko uporabljate storitve kreditnih/debetnih kartic, morate pred izvajanjem transakcij najprej povezati svojo bančno kartico.
    Poveži zdaj
  • Naroči
    Pridobite ponudbe iz sistema in sledite postopku trgovanja, da izvedete transakcijo
  • Transakcija opravljena
    Čestitamo vam za uspešno transakcijo. Zdaj lahko trgujete na trgu terminskih pogodb!
    Terminske pogodbe
Pogosta vprašanja
T+N omejitev za dvige
Več o tem
Če imate kakršna koli vprašanja, posredujte Vstopnica OTC za poizvedbe.