MEXC P2P Merchant Program

Pridružite se svetovni mreži najboljših trgovcev P2P in uživajte v ekskluzivnih ugodnostih, ko rastete.

Ugodnosti za trgovce

Poleg 0 pristojbin za trgovanje P2P lahko trgovci na različnih ravneh uživajo številne ugodnosti.

Preverjeni trgovec
Preverjeni
Glavni
Uveljavljeni
Ima posebno značko
Dostop do portala trgovcev
Integracija trgovanja prek našega API
Nadgrajene ugodnosti
Trgovec BIZ
BIZ
Avatar po meri za blagovno znamko
Največ 0 čakajočih naročil
Visoko prednostna podpora trgovcem
Zahteve za pologe se razlikujejo glede na državo/regijo, fiat valuto in lokalno politiko tveganja.

Nudimo:

Portal za trgovce

Upravljajte svoje P2P poslovanje kot profesionalec – vse na enem mestu. Dostopajte do naprednih orodij za upravljanje oglasov, spremljanje naročil in optimizacijo uspešnosti.
Preverjena značka

Vzpostavite takojšnje zaupanje. Izstopajte s preverjeno značko ob svojem trgovskem imenu in pritegnite več dragocenih kupcev.
Predana podpora za stranke

Pridobite prednostno podporo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Naš namenski kanal za trgovce vam zagotavlja, da nikoli ne boste čakali, ko se ponudi možnost za trgovanje.

Primerjava ugodnosti

Prijavite se v trgovski program MEXC P2P

Preden lahko dostopate do orodij za trgovce, ugodnosti za vidnost in nagrad na več ravneh, morate izpolniti naslednje osnovne zahteve.
SMS preverjanje
Preverjanje z e-pošto
Napredno preverjanje KYC
Ustrezne izkušnje s trgovanjem P2P
Zahtevano je preverjanje
Pomembno obvestilo: Oddaja vloge ne zagotavlja odobritve. Vsaka vloga je pregledana na podlagi zgodovine skladnosti, trgovalnega vedenja in upoštevanja pravil platforme. Izpolnjevanje minimalnih meril samo po sebi še ne zagotavlja odobritve. Računi, vpleteni v goljufive dejavnosti, samotrgovanje ali kršitve pogojev uporabe, bodo takoj diskvalificirani. Čas pregleda: Prijave so običajno obdelane v 7 delovnih dneh. Prepričajte se, da so za prejemanje posodobitev omogočena obvestila v e-poštnem predalu in aplikaciji.

Pogosta vprašanja

Zakaj moram opraviti napredno preverjanje KYC, da lahko zaprosim za status trgovca?

Za ohranjanje varnega in skladnega trgovalnega okolja morajo vsi trgovci MEXC P2P opraviti napredno preverjanje KYC. To zagotavlja zaupanje, preglednost in varno izkušnjo za trgovce in kupce.