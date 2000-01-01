Sledite navodilom in opravite prvi nakup P2P v poljubnem znesku, da prejmete bonus terminskih pogodb 3 USDT.
V 7 dneh od prvega nakupa v nakupih P2P zberite najmanj 100 USDT in prejmite bonus 8 USDT za terminske pogodbe.
Izvedite transakcijo spot v poljubnem znesku in prejmite bonus 1 USDT za terminske pogodbe.
Izvedite transakcijo s terminskimi pogodbami v poljubnem znesku in prejmite bonus 3 USDT za terminske pogodbe.
Povabite prijatelje, naj se registrirajo na MEXC. Če vaš prijatelj v 7 dneh od prijave izvede za 100 USDT nakupov P2P, bosta oba s prijateljem prejela bonus 5 USDT za terminske pogodbe.
Novi uporabniki imajo možnost deliti nagradni sklad v višini 10,000 USDT, s katerim lahko začnejo svojo trgovalno pot.