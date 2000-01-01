bannerNaloge novega uporabnika P2P

Enostavno odklenite 20 USDT

Naloge nakupa P2P

3
USDT

Izvedite svoj prvi nakup P2P

Sledite navodilom in opravite prvi nakup P2P v poljubnem znesku, da prejmete bonus terminskih pogodb 3 USDT.

8
USDT

Izvedite 100 USDT nakupov P2P

V 7 dneh od prvega nakupa v nakupih P2P zberite najmanj 100 USDT in prejmite bonus 8 USDT za terminske pogodbe.

Naloge trgovanja

1
USDT

Zaključite prvo trgovanje spot

Izvedite transakcijo spot v poljubnem znesku in prejmite bonus 1 USDT za terminske pogodbe.

3
USDT

Dokončajte prvo trgovanje s terminskimi pogodbami

Izvedite transakcijo s terminskimi pogodbami v poljubnem znesku in prejmite bonus 3 USDT za terminske pogodbe.

Več zanimivih nalog

5
USDT

Povabite prijatelje, da si delite nagrade

Povabite prijatelje, naj se registrirajo na MEXC. Če vaš prijatelj v 7 dneh od prijave izvede za 100 USDT nakupov P2P, bosta oba s prijateljem prejela bonus 5 USDT za terminske pogodbe.

10,000
USDT

[Ekskluzivno za nove uporabnike] Delite 10,000 USDT

Novi uporabniki imajo možnost deliti nagradni sklad v višini 10,000 USDT, s katerim lahko začnejo svojo trgovalno pot.

Pravila dogodka

  1. Udeleženci morajo opraviti nalogo tako, da za vsako nalogo kliknejo modri gumb. Uporabniki lahko nalogo opravijo kadar koli v času trajanja dogodka in si prislužijo nagrade. Kakršen koli drug način izpolnjevanja naloge se bo štel za neveljavnega.
  2. Do tega dogodka so upravičena samo trgovanja v RUB, VND, UAH, INR in MYR.
  3. Nagrade bodo razdeljene tedensko, v 14 dneh po opravljeni nalogi. Uporabniki lahko svoj bonus preverijo tako, da se prijavijo in na spletnem mestu ali v aplikaciji obiščejo [Denarnice] - [Terminske pogodbe].
  4. Udeleženci morajo opraviti vsaj eno [naloga trgovanja], da so upravičeni do nagrade [naloga nakupa kriptovalute prek P2P].
  5. Bonuse lahko uporabite samo za trgovanje s terminskimi pogodbami. Medtem ko je dobiček, ki izhaja iz poslov z uporabo bonusa, mogoče umakniti, pa samega bonusa ni mogoče umakniti.
  6. Bonus se lahko uporabi kot kritje za trgovanje in se lahko uporabi tudi za nadomestilo pristojbin za trgovanje, pristojbin za financiranje ali izgub pri trgovanju.
  7. Bonus velja največ 30 dni. Neizkoriščeni bonus se po izteku veljavnosti samodejno prekliče. Zavedajte se morebitnega tveganja likvidacije, povezanega s tem.
  8. Vsi sodelujoči uporabniki morajo dosledno upoštevati pogoje uporabe storitev MEXC. MEXC si pridržuje pravico, da diskvalificira vse udeležence, ki med dogodkom izvajajo nepoštene ali zlorabljajoče dejavnosti, vključno z množičnim ustvarjanjem računov, samotrgovanjem ali drugimi dejavnostmi, povezanimi z nezakonitimi, goljufivimi ali škodljivimi nameni.
  9. MEXC si pridržuje pravico do razlage pogojev in do spremembe ali odpovedi dogodka kadar koli in brez predhodnega obvestila.