Pravila dogodka

1 . Z zmagovalci se bomo povezali po e-pošti in pridobili podatke za dostavo.

2 . Upravičenost bo preverjena po koncu dogodka. Uporabniki, ki ne izpolnjujejo zahtev glede lokacije, ne bodo upravičeni do nagrad.

3 . V tem dogodku so upravičena samo vplačila z bančnimi/kreditnimi karticami, bančnimi prenosi ali funkcijami za vplačila fiat.

4 . Novi uporabniki so tisti, ki so se na MEXC prvič registrirali po začetku dogodka.

5 . Zneski pologov upravičenih povabljencev, ki so bili opravljeni z bančnimi/kreditnimi karticami, bančnimi prenosi ali funkcijami za polog fiat, bodo ob pologu pretvorjeni v ustrezno vrednost USDT in upoštevani pri vašem rezultatu na lestvici.

6 . MEXC bo skrbno preveril vse uporabnike. Vsaka uporaba tehničnih metod, kot so skripte, roboti, ponavljajoča se dejanja ali avtomatizacija za registracijo računa ali dejavnosti, bo povzročila takojšnjo diskvalifikacijo. To pravilo velja tudi, če se neprimerne metode uporabljajo le v določenih fazah registracije ali sodelovanja. Poleg tega bodo iz dogodka diskvalificirani tudi uporabniki, ki bodo izvajali zavajajoče dejavnosti SEO optimizacije za iskalnike, zlasti s ključnimi besedami, kot so »MEXC Buy«, »MEXC Login«, »MEXC Official« ali »MEXC OTC«.

7 . Ta pravila začnejo veljati . Družba MEXC si pridržuje pravico, da v primeru zlonamernega vedenja ali zlorabe platforme pregleda pogoje dogodka in sprejme potrebne ukrepe, vključno z ukrepi proti uporabnikom in njihovemu premoženju.

8 . Vsi udeleženci morajo dosledno upoštevati pogoje uporabe storitev MEXC. Družba MEXC si pridržuje pravico, da diskvalificira vsakega uporabnika, ki se med dogodkom vede goljufivo ali zlorablja, vključno z registracijo več računov ali drugimi dejavnostmi, povezanimi z nezakonitimi ali goljufivimi nameni.

9 . Družba MEXC ohrani pravico do končne razlage teh pogojev. Upoštevajte, da se ti pogoji lahko spremenijo ali pa se dogodek prekliče brez predhodnega obvestila. Bodite obveščeni in redno preverjajte posodobitve teh pogojev in podrobnosti o dogodku.