Pravila dogodka

1 . V tem dogodku lahko sodelujejo samo uporabniki, ki so opravili preverjanje KYC. Status preverjanja lahko preverite tukaj

2 . Ta dogodek je namenjen samo uporabnikom, ki kupujejo kriptovalute z JPY s kreditno/debetno kartico ali bančnim nakazilom.

3 . Novi uporabniki so tisti, ki na MEXC še nikoli niso opravili nobenega vplačila. Naredite svoj prvi nakup kriptovalut v vrednosti vsaj 100 USDT, da prejmete 10 USDT. Nagrade so omejene na 400 uporabnikov po načelu »kdor prej pride, prej melje«.

4 . Vsak teden bodo uporabniki razvrščeni glede na skupni znesek nakupov kriptovalut, opravljenih v JPY s kreditno/debetno kartico ali bančnim nakazilom, znesek pa bo pretvorjen v protivrednost USDT. 10 najboljših uporabnikov bo prejelo naslednje nagrade za vračilo denarja: Za 1. mesto boste prejeli 300 USDT, za 2. do 3. mesto po 150 USDT in za 4. do 10. mesto po 50 USDT. V primeru enakih zneskov nakupov bo razvrstitev določena na podlagi števila transakcij, pri čemer bodo višje uvrščeni uporabniki, ki so opravili več transakcij.

5 . Upravičenost bo preverjena po koncu dogodka. Uporabniki, ki ne izpolnjujejo zahtev glede lokacije, ne bodo upravičeni do nagrad.

6 . MEXC bo skrbno preveril vse uporabnike. Vsaka uporaba tehničnih metod, kot so skripte, roboti, ponavljajoča se dejanja ali avtomatizacija za registracijo računa ali dejavnosti, bo povzročila takojšnjo diskvalifikacijo. To pravilo velja tudi, če se neprimerne metode uporabljajo le v določenih fazah registracije ali sodelovanja. Poleg tega bodo iz dogodka diskvalificirani tudi uporabniki, ki bodo izvajali zavajajoče dejavnosti SEO optimizacije za iskalnike, zlasti s ključnimi besedami, kot so »MEXC Buy«, »MEXC Login«, »MEXC Official« ali »MEXC OTC«.

7 . Ta pravila začnejo veljati 0. Družba MEXC si pridržuje pravico, da v primeru zlonamernega vedenja ali zlorabe platforme pregleda pogoje dogodka in sprejme potrebne ukrepe, vključno z ukrepi proti uporabnikom in njihovemu premoženju.

8 . Nagrade bodo razdeljene v sedmih delovnih dneh po koncu vsakega cikla dogodkov in dodeljene na podlagi končne razvrstitve.

9 . Vsi udeleženci morajo dosledno upoštevati pogoje uporabe storitev MEXC. Družba MEXC si pridržuje pravico, da diskvalificira vsakega uporabnika, ki se med dogodkom vede goljufivo ali zlorablja, vključno z registracijo več računov ali drugimi dejavnostmi, povezanimi z nezakonitimi ali goljufivimi nameni.

10 . Družba MEXC ohrani pravico do končne razlage teh pogojev. Upoštevajte, da se ti pogoji lahko spremenijo ali pa se dogodek prekliče brez predhodnega obvestila. Bodite obveščeni in redno preverjajte posodobitve teh pogojev in podrobnosti o dogodku.