Pravila dogodka

1 . V tem dogodku lahko sodelujejo samo uporabniki, ki so opravili preverjanje KYC. Status preverjanja lahko preverite tukaj

2 . Upravičenost bo preverjena po koncu dogodka. Uporabniki, ki ne izpolnjujejo zahtev glede lokacije, ne bodo upravičeni do nagrad.

3 . Do dogodka so upravičeni samo pologi, opravljeni z bančnimi ali kreditnimi karticami.

4 . MEXC bo skrbno preveril vse uporabnike. Vsaka uporaba tehničnih metod, kot so skripte, roboti, ponavljajoča se dejanja ali avtomatizacija za registracijo računa ali dejavnosti, bo povzročila takojšnjo diskvalifikacijo. To pravilo velja tudi, če se neprimerne metode uporabljajo le v določenih fazah registracije ali sodelovanja. Poleg tega bodo iz dogodka diskvalificirani tudi uporabniki, ki bodo izvajali zavajajoče dejavnosti SEO optimizacije za iskalnike, zlasti s ključnimi besedami, kot so »MEXC Buy«, »MEXC Login«, »MEXC Official« ali »MEXC OTC«.

5 . Ta pravila začnejo veljati . Družba MEXC si pridržuje pravico, da v primeru zlonamernega vedenja ali zlorabe platforme pregleda pogoje dogodka in sprejme potrebne ukrepe, vključno z ukrepi proti uporabnikom in njihovemu premoženju.

6 . Nagrade bodo razdeljene v sedmih delovnih dneh po koncu vsakega cikla dogodkov in dodeljene na podlagi končne razvrstitve.

7 . Vsi udeleženci morajo dosledno upoštevati pogoje uporabe storitev MEXC. Družba MEXC si pridržuje pravico, da diskvalificira vsakega uporabnika, ki se med dogodkom vede goljufivo ali zlorablja, vključno z registracijo več računov ali drugimi dejavnostmi, povezanimi z nezakonitimi ali goljufivimi nameni.

8 . Družba MEXC ohrani pravico do končne razlage teh pogojev. Upoštevajte, da se ti pogoji lahko spremenijo ali pa se dogodek prekliče brez predhodnega obvestila. Bodite obveščeni in redno preverjajte posodobitve teh pogojev in podrobnosti o dogodku.