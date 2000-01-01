Ob uspešnem vplačilu prejmite pozicijo terminskih pogodb v enakovredni vrednosti.
Kreditna/debetna kartica
Polog fiat
Bančno nakazilo
Prevzemite bonus za terminske pogodbe in odprite pozicijo
Po končanem plačilu prevzemite svoj bonus za terminske pogodbe in odprite pozicijo. Izberete lahko trgovalni par in smer trgovanja.
Pravila dogodka
Pravila o razdelitvi nagrad
– Upravičeni so samo pologi fiat s kreditno/debetno kartico, bančnim nakazilom ali fiat pologom. Plačila tretjih oseb in notranji prenosi niso podprti.
– Nagrade bodo pretvorjene v USDT na podlagi ekvivalentne vrednosti v USDT ob zaključku naročila (in ne ob oddaji naročila).
– Distribucija nagrad se konča na: ()
– Če želite sodelovati v dogodku, mora biti najmanjši znesek naročila večji od 100 USDT.
– Za uveljavljanje nagrade je treba izpolniti minimalni znesek naročila za terminske pogodbe. Če ta zahteva ni izpolnjena, zahtevki ne bodo uspešni.
– Ko uporabnik to zahteva, prejme bonus v višini 2 % pologa (največ 500 USDT), ki bo samodejno odprl pozicijo v načinu izoliranega kritja po tržni ceni v enem od šestih terminskih parov USDT-M.
– Uporabniki z odprtimi pozicijami ali čakajočimi naročili v istem paru ne morejo zahtevati bonusa. Pred uveljavljanjem zahtevka preverite denarnico terminskih pogodb.
Pravila uporabe bonusa za terminske pogodbe
1. Bonus se lahko uporablja samo za trgovanje s terminskimi pogodbami. Dobičke, ustvarjene z bonusom, lahko izplačate, vendar sam bonus ni izplačljiv.
2. Bonus se lahko uporabi kot kritje in tudi za odbitek pristojbin za trgovanje, izgube in pristojbine za financiranje.
3. Če se sredstva prenesejo z računa terminskih pogodb, preden je bonus v celoti porabljen, se preostali bonus odvzame.
4. Bonus velja največ 5 dni. Neizkoriščeni bonus bo preklican ob 23:59:59 (UTC+8) po petih dneh. V tem obdobju se zavedajte tveganja likvidacije.
Pravila preverjanja
1. Uporabniki morajo polog opraviti z lastnim plačilnim sredstvom. Pri pologih z bančnim nakazilom se prepričajte, da je referenčna koda pravilno vnesena.
2. MEXC izvaja stroge postopke preverjanja za vse uporabnike. Kakršna koli uporaba tehničnih manipulacij – med drugim vključno z elektronskimi skriptami, roboti, ponavljajočimi se operacijami ali samodejnimi registracijami računov – bo povzročila takojšnjo diskvalifikacijo. Ta pravilnik velja dosledno, tudi če se takšne metode uporabljajo samo na določenih stopnjah registracije ali sodelovanja. Poleg tega bodo z dogodka diskvalificirani tudi uporabniki, pri katerih bodo ugotovljene zavajajoče prakse SEO, zlasti tisti, ki bodo ciljali na ključne besede, kot so »MEXC Buy«, »MEXC Login«, »MEXC Official« ali »MEXC OTC«.
3. MEXC si pridržuje pravico, da razlaga končne pogoje tega dogodka in ustrezno ukrepa proti zlonamernim dejavnostim ali zlorabi platforme.
4. Vsi sodelujoči uporabniki morajo dosledno upoštevati pogoje uporabe storitev MEXC. MEXC si pridržuje pravico, da diskvalificira uporabnike, ki med dogodkom izvajajo goljufive ali zlorabljajoče dejavnosti, vključno z registracijo več računov ali izvajanjem kakršnih koli dejavnosti, povezanih z nezakonitimi ali goljufivimi nameni.
5. Družba MEXC si pridržuje pravico do končne razlage teh pogojev. Upoštevajte, da se ti pogoji lahko spremenijo ali pa se dogodek prekliče brez predhodnega obvestila. Uporabnike pozivamo, da redno posodabljajo najnovejše pogoje dogodkov.
6. Ti pogoji veljajo za sestavni del pogodbe z uporabnikom in pravilnika o zasebnosti družbe MEXC. V primeru neskladja imajo prednost ti pogoji.