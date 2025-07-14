Podrobnosti snímky
Udalosť sa skončila
Vyrovnanie bolo dokončené. Ak ste sa úspešne zúčastnili tejto udalosti, prejdite na stránku História odmien, kde si môžete skontrolovať podrobnosti o svojich odmenách, a navštívte svoj spotový účet, aby ste skontrolovali, či ste dostali airdrop tokeny!
MX Úroveň Mechanizmus
|Úroveň udalosti
|Podmienky na aktualizáciu úrovne
|Koeficient záväzku
|V1
|5 ≤ Držba MX ≤ 100,000
|1
|V2
|Pozvite 1 platného pozvaného
|1.5
|V3
|Pozvite 2 platných pozvaných
|1.55
|V4
|Pozvite 3 platných pozvaných
|1.6
|V5
|Pozvite 4 platných pozvaných
|1.65
|V6
|Pozvite 5 platných pozvaných
|1.7
|V7
|Pozvite 6 platných pozvaných
|1.75
Popis pravidla
Čím viac tokenov MX v rámci udalosti odošlete a čím viac platných pozývateľov úspešne pozvete, tým vyšší bude váš záväzkový koeficient a tým väčší bude váš podiel na odmenách.
Príklad: Predpokladajme, že v udalosti sú dvaja účastníci, A a B.
A odošle 2,999 MX bez platných pozvaných, takže záväzkový koeficient je 1.
B odošle 3,000 MX a má 2 platných pozvaných, takže záväzkový koeficient je 1.55.
Výpočet odmeny A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Výpočet odmeny B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Celkový počet tokenov
1,000,000,000 TBA
Typ tokenu
BASE
Celkový počet airdropov
26,315,790 TBA
Počet hlasov
5 MX - 100,000 MX
2. Cena projektu, za ktorý ste hlasovali, môže výrazne kolísať v dôsledku trhových podmienok alebo iných podobných dôvodov.
3. Je možné, že nebudete môcť úplne alebo čiastočne odstúpiť od svojej účasti na projekte z dôvodu základnej technológie projektu alebo z dôvodov súvisiacich s platformou MEXC.
4. Ak jeden používateľ kumulatívne investuje viac ako 100,000 MX na viacerých účtoch, na pridružených účtoch sa môžu spustiť mechanizmy kontroly rizika platformy. Postupujte opatrne.