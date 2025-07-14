True Base Army (TBA)
Ukončené
Prvotné zaradenie
fáza záväzku ukončené
Celkový výherný pool
26,315,790TBA
26,315,790 TBA
Celkovo viazané
-- MX
Celkové platné viazané množstvo
-- MX
fáza záväzku ukončené
  • MX Záväzok začína

    2025-07-14 13:00

  • MX Záväzok sa končí

    2025-07-15 12:50
  • Žetóny Airdrop
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Čas uvedenia v zozname
    2025-07-15 15:00
1. MX Kritériá záväzku
Podrobnosti snímky

Do 2025-10-09 09:04
Moje celkové už platné množstvo
0 MX
Môj odhadovaný koeficient záväzkov--
2. MX Podrobnosti o záväzku
  Moje aktuálne odmeny
    Moje aktuálne odmeny
    -- TBA
  Moje odhadované odmeny
    Moje odhadované odmeny
    -- TBA
  Moje viazané množstvo
    Moje viazané množstvo
    -- MX
  Môj platný záväzok
    Môj platný záväzok
    -- MX

Udalosť sa skončila

Vyrovnanie bolo dokončené. Ak ste sa úspešne zúčastnili tejto udalosti, prejdite na stránku História odmien, kde si môžete skontrolovať podrobnosti o svojich odmenách, a navštívte svoj spotový účet, aby ste skontrolovali, či ste dostali airdrop tokeny!

Projekt v súčasnosti nie je možné uviesť v špecifikáciách podujatia podľa plánu z dôvodu problémov súvisiacich so stranou projektu. Sledujte oznámenia MEXC, kde nájdete najnovšie informácie o priebehu projektu.

MX Úroveň Mechanizmus

Úroveň udalostiPodmienky na aktualizáciu úrovneKoeficient záväzku
V15Držba MX100,0001
V2Pozvite 1 platného pozvaného1.5
V3Pozvite 2 platných pozvaných1.55
V4Pozvite 3 platných pozvaných1.6
V5Pozvite 4 platných pozvaných1.65
V6Pozvite 5 platných pozvaných1.7
V7Pozvite 6 platných pozvaných1.75

Popis pravidla

Čím viac tokenov MX v rámci udalosti odošlete a čím viac platných pozývateľov úspešne pozvete, tým vyšší bude váš záväzkový koeficient a tým väčší bude váš podiel na odmenách.

Príklad: Predpokladajme, že v udalosti sú dvaja účastníci, A a B.

A odošle 2,999 MX bez platných pozvaných, takže záväzkový koeficient je 1.

B odošle 3,000 MX a má 2 platných pozvaných, takže záväzkový koeficient je 1.55.

Výpočet odmeny A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Výpočet odmeny B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
Informácie o projekte
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Podrobnosti projektu

Celkový počet tokenov

1,000,000,000 TBA

Typ tokenu

BASE

Celkový počet airdropov

26,315,790 TBA

Adresa kontraktu

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Počet hlasov

5 MX - 100,000 MX

Pravidlá udalosť
1. Akonáhle používatelia splnia kritériá pre účasť na udalosti, môžu sa zaviazať MX na výhru voľných airdropov.
2. Pred účasťou na Kickstarter udalosti musia používatelia dokončiť aspoň jeden futures obchod (bez obmedzenia obchodného páru alebo sumy).
3. Systém vytvorí snapshot počtu platných pozvaných používateľov (platnosť na 30 dní) a nasledujúci deň aktualizuje úroveň. Používatelia môžu skontrolovať koeficient úrovne svojho účtu na stránke udalosti.
Mechanizmus záväzkov
Používatelia môžu zaviazať na základe svojho maximálneho zaviazateľného množstva. Úspešné záväzky sa použijú len na výpočet odmeny a žiadne MX sa nezmrazia.
Odmeny Aidrop
Odmena za airdrop = Aktuálne platné viazané množstvo používateľa / Platné viazané množstvo všetkých používateľov * Celkový výherný pool. Odmeny budú po skončení udalosti odoslané na spotový účet používateľa.
Pripomienka rizík
1. Môžu existovať nedostatky v určitých projektoch z hľadiska technológie, operácií a iných aspektov. Po úplnom pochopení projektu buďte pri účasti opatrní.
2. Cena projektu, za ktorý ste hlasovali, môže výrazne kolísať v dôsledku trhových podmienok alebo iných podobných dôvodov.
3. Je možné, že nebudete môcť úplne alebo čiastočne odstúpiť od svojej účasti na projekte z dôvodu základnej technológie projektu alebo z dôvodov súvisiacich s platformou MEXC.
4. Ak jeden používateľ kumulatívne investuje viac ako 100,000 MX na viacerých účtoch, na pridružených účtoch sa môžu spustiť mechanizmy kontroly rizika platformy. Postupujte opatrne.