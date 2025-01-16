Získajte USDE na MEXC

Držte USDE a zarábajte denne
až do výšky 5% APR!

Súčasné držby
Nazbierané úroky
Výhody

Vysoké výnosy

Získajte až 5% APR – jeden z najvyšších dostupných stablecoinových úrokov

Jednoduché používanie

Stačí držať USDE a začať zarábať denný úrok

Bezpečné a flexibilné

Nie je potrebné žiadne stakovanie ani blokovanie. Vaše finančné prostriedky budú vždy k dispozícii.

Získajte úrok držaním USDE v 3 krokoch

1

Zaregistrujte si účet MEXC

Zaregistrujte sa na oficiálnej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii MEXC a vykonajte overenie KYC.

2

Kúpiť alebo vložiť USDE

Využívajte najnižšie poplatky na trhu pri spotovom obchodovaní MEXC

3

Získajte USDE

Držte USDE a získajte úroky denne.

Čo je Ethena USDe (USDE)？

Syntetický dolár USDe spoločnosti Ethena má za cieľ poskytnúť kryptografické riešenie odolné voči cenzúre, škálovateľné a stabilné. Na rozdiel od tradičných stablecoinov, ktoré sa spoliehajú na fiat rezervy, USDe si udržiava mäkké naviazanie na americký dolár prostredníctvom mechanizmu delta-hedgingu na trhoch s derivátmi. USDe je plne podporovaný v reťazci s úplnou transparentnosťou a je voľne zložiteľný v celom ekosystéme DeFi.

Pravidlá udalosti

Požiadavky na účasť

Používatelia musia mať na svojom spotovom účte minimálne 0.1 USDE, aby sa mohli zúčastniť tejto udalosti. Nie je potrebná žiadna manuálna registrácia, stakovanie ani uzamknutie.

Výpočet úrokov
  1. 1. Počas flexibilného obdobia platforma počíta úrok na základe hodinového priemeru zostatku USDE na spotovom účte používateľa a APR.
  2. 2. APR sa dynamicky upravuje na základe úrokov v reťazci a celkových držieb všetkých používateľov platformy, pričom maximálna výška APR je až 5%.
  3. 3. Skutočná úroková sadzba je závislá od zobrazenia na stránke príkazu - Flexibilné sporenie - zobrazenie údajov o úroku.
Rozdelenie úrokov

Úroky sa začínajú pripisovať, keď hodinový priemer držby USDE na Spotovom účte používateľa dosiahne 0.1 USDE. Úroky narastajú od T+1 hodiny a prvá výplata úrokov sa uskutoční v T+1 deň. Úroky sa denne pripisujú na spotové účty oprávnených používateľov.

Oprávnenosť používateľa
  1. 1. Používatelia musia dokončiť primárne overenie KYC.
  2. 2. Podúčty nie sú oprávnené na účasť.
  3. 3. Účastníci musia dodržiavať podmienky používania služby MEXC. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo diskvalifikovať používateľov, u ktorých zistí, že sa dopúšťajú zlomyseľných alebo nečestných činností.
  4. 4. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo na konečný výklad tejto udalosti. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na náš zákaznícky servis.