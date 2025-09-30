ZyfAI (ZFI) tokenomika

ZyfAI (ZFI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ZyfAI (ZFI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:38:22 (UTC+8)
USD

ZyfAI (ZFI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ZyfAI (ZFI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.60M
$ 3.60M
Celková ponuka:
$ 500.00M
$ 500.00M
Počet coinov v obehu:
$ 124.47M
$ 124.47M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.45M
$ 14.45M
Historické maximum:
$ 0.066037
$ 0.066037
Historické minimum:
$ 0.00271515
$ 0.00271515
Aktuálna cena:
$ 0.02889084
$ 0.02889084

ZyfAI (ZFI) informácie

ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone.

Oficiálna webová stránka:
https://www.zyf.ai/
Biela kniha:
https://docs.zyf.ai/

ZyfAI (ZFI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ZyfAI (ZFI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ZFI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ZFI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ZFI tokenomiku, preskúmajte cenu ZFI tokenu naživo!

ZFI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ZFI asi smeruje? Naša ZFI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

