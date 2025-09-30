Zus (ZCN) tokenomika
Zus (ZCN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Zus (ZCN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Zus (ZCN) informácie
Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link.
Zus (ZCN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Zus (ZCN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ZCN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ZCN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ZCN tokenomiku, preskúmajte cenu ZCN tokenu naživo!
ZCN cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ZCN asi smeruje? Naša ZCN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
