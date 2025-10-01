Zoomie (ZOOMIE) tokenomika
Zoomie (ZOOMIE) informácie
When you dog runs around the house like crazy jumping on the couch, running up and down the stairs, and all over the house. It usually ends with them falling to the floor, panting like crazy and taking a nap. Our uniqueness comes from being a subdomain in the BONK ecosystem. There are a lot of rugged projects in the ecosystem and our goal is to form a really well rounded community to push this project as far as it can go outside of crypto. Sphere marketing and long term goal is a superbowl commercial in collaboration with OpenAi and other crypto platforms. Think big, dream bigger!
Zoomie (ZOOMIE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Zoomie (ZOOMIE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ZOOMIE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ZOOMIE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
