Aktuálna dnešná cena ZooKeeper (ZOO) je --, s 2.94% zmenou za posledných 24 hodín.
ZooKeeper sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 217,649, pričom počet coinov v obehu je 470.68M ZOO. Počas posledných 24 hodín sa ZOOobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.39793, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa ZOO zmenilo o -0.36% za poslednú hodinu a o -4.18% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
ZooKeeper (ZOO) informácie o trhu
$ 217.65K
$ 217.65K$ 217.65K
--
----
$ 224.63K
$ 224.63K$ 224.63K
470.68M
470.68M 470.68M
485,769,338.4215991
485,769,338.4215991 485,769,338.4215991
Aktuálna trhová kapitalizácia ZooKeeper je $ 217.65K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ZOO je 470.68M, pričom celková zásoba je 485769338.4215991. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 224.63K.
História cien ZooKeeper v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.39793
$ 0.39793$ 0.39793
$ 0
$ 0$ 0
-0.36%
+2.94%
-4.18%
-4.18%
ZooKeeper (ZOO) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z ZooKeeper na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny ZooKeeper na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny ZooKeeper na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny ZooKeeper na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+2.94%
30 dní
$ 0
-30.36%
60 dní
$ 0
-33.86%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre ZooKeeper
Cenová predikcia ZooKeeper (ZOO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ZOO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ZooKeeper (ZOO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena ZooKeeper mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ZooKeeper v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ZOO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ZooKeeper Cenové predikcie.
Čo je ZooKeeper (ZOO)
Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).
All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.
Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.



Ak by hodnota ZooKeeper rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ZooKeeper podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíZooKeeper?
Dnešná cena ZooKeeper je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je ZooKeeper stále dobrou investíciou?
ZooKeeper zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ZOO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s ZooKeeper?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo ZooKeeper v hodnote --.
Aká je aktuálna cena ZooKeeper?
Živá cena ZOO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu ZooKeeper vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ZOO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu ZooKeeper?
Cenu ZOO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,673.36
+2.85%
ETH
3,443.76
+4.43%
SOL
163.03
+4.90%
COAI
1.136
+3.96%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ZOO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ZOO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena ZooKeeper pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena ZooKeeper v tomto roku?
Cena ZooKeeper by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu ZooKeeper (ZOO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:08:38 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.