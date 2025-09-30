ZMINE (ZMN) tokenomika
ZMINE (ZMN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ZMINE (ZMN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
ZMINE (ZMN) informácie
ZMINE is a cryptocurrency mining ICO project. It has a unique business model which it is named ""We rent your graphic card (WRYGC)"". The model has run successfully for a year. There are approximately ten thousand GPUs from hundreds of customer in company's facilities. The company make a contract with customer for borrowing GPUs. After that, every half month, the benefit, after electricity cost deducted, will be divided 50:50 between the company and customers. The company will manage all other hardware and facilities and take card of all other cost. It is different from cloud mining because customer own their real graphic cards not just hashing power. Moreover, all of founders have developer background they have invested and mainly focused on R&D in order to optimize the profit not solely the size of mining farm. In term of technology, there are various of advantages, for example coin mining switching, fast GPUs deployment, customize mining hardware, and GPUs overclock profiling.
The fund from ICO will be spent to support the real requirements from customers and existing business.
- Customer don't have advance knowledge about GPUs and mining technology. Therefore, we would purchase large batch of GPUs for cheaper price and suitable mining spec.
- They would like to invest in mining, however large batch of GPUs and mining equipment could take 1-2 months to be transported. We book and prepare all of those in advance by the fund. Then, it will be ready in very short period.
- Customer would like to trade their GPUs. ZMINE will developed GPUs market which customer could bid and offer their own GPU comfortably.
ZMINE token have been listed in the number one Thailand cryptocurrency exchange, https://bx.in.th, within couple weeks after the sale period being end. After listing, the price has maintained nearly twofold the ICO price. The 24 hours trading value has swung from $110,000 USD to $800,000 USD. These facts could be verified the quality of ZMINE team and trust from customer.
ZMINE (ZMN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ZMINE (ZMN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ZMN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ZMN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ZMN tokenomiku, preskúmajte cenu ZMN tokenu naživo!
ZMN cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ZMN asi smeruje? Naša ZMN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
