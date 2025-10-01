ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenomika
ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ZKsync Staked ETH (ZKETH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
ZKsync Staked ETH (ZKETH) informácie
zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would.
ZKsync Staked ETH (ZKETH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ZKsync Staked ETH (ZKETH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ZKETH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ZKETH tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ZKETH tokenomiku, preskúmajte cenu ZKETH tokenu naživo!
