Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) informácie
Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro
Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! INITIATING TRANSACTIONS Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining.
Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GAYCOIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GAYCOIN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GAYCOIN tokenomiku, preskúmajte cenu GAYCOIN tokenu naživo!
GAYCOIN cenová predikcia
Chcete vedieť, kam GAYCOIN asi smeruje? Naša GAYCOIN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
