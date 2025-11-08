ZERA Cena (ZERA)
Aktuálna dnešná cena ZERA (ZERA) je $ 0.03183593, s 103.14% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ZERA na USD konverzný kurz je $ 0.03183593 za ZERA.
ZERA sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 32,117,145, pričom počet coinov v obehu je 999.37M ZERA. Počas posledných 24 hodín sa ZERAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01523383 (low) do $ 0.03752029 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04713878, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.01352042.
V krátkodobom vývoji sa ZERA zmenilo o -4.90% za poslednú hodinu a o +63.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia ZERA je $ 32.12M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ZERA je 999.37M, pričom celková zásoba je 999374664.1305952. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.12M.
-4.90%
+103.14%
+63.19%
+63.19%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z ZERA na USDpohybovala na $ +0.01616429.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny ZERA na USD pohybovala na $ +0.0098425903.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny ZERA na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny ZERA na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.01616429
|+103.14%
|30 dní
|$ +0.0098425903
|+30.92%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena ZERA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
What Is ZERA?
ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.
At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing
How Does It Work?
ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:
Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.
Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.
Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.
The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.
What Is the ZERA Token Used For?
ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.
This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.
Founder & Origin
Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.
Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.
Privacy & Extensibility
ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.
Welcome to the new Zero-knowledge Era.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.