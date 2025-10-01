Zenko Protocol (ZENKO) tokenomika

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Zenko Protocol (ZENKO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 06:23:57 (UTC+8)
Zenko Protocol (ZENKO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Zenko Protocol (ZENKO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.48M
$ 3.48M
Celková ponuka:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 155.00M
$ 155.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 22.42M
$ 22.42M
Historické maximum:
$ 0.076833
$ 0.076833
Historické minimum:
$ 0.02066517
$ 0.02066517
Aktuálna cena:
$ 0.0223487
$ 0.0223487

Zenko Protocol (ZENKO) informácie

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain.

•	Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders.
•	100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects.
•	One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences.
•	Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market.
•	Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.
Oficiálna webová stránka:
https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token
Biela kniha:
https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Zenko Protocol (ZENKO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ZENKO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ZENKO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ZENKO tokenomiku, preskúmajte cenu ZENKO tokenu naživo!

