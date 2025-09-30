Zeitgeist (ZTG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Zeitgeist (ZTG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:58:52 (UTC+8)
Zeitgeist (ZTG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Zeitgeist (ZTG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 309.33K
Celková ponuka:
$ 115.46M
Počet coinov v obehu:
$ 92.14M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 387.65K
Historické maximum:
$ 0.325145
Historické minimum:
$ 0.00322863
Aktuálna cena:
$ 0.00335734
Zeitgeist (ZTG) informácie

Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.

Oficiálna webová stránka:
https://zeitgeist.pm/

Zeitgeist (ZTG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Zeitgeist (ZTG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ZTG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ZTG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ZTG tokenomiku, preskúmajte cenu ZTG tokenu naživo!

