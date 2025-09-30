ZambesiGold (ZGD) tokenomika

ZambesiGold (ZGD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ZambesiGold (ZGD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:19:45 (UTC+8)
ZambesiGold (ZGD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ZambesiGold (ZGD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.63M
$ 1.63M
Celková ponuka:
$ 177.00M
$ 177.00M
Počet coinov v obehu:
$ 41.90M
$ 41.90M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.90M
$ 6.90M
Historické maximum:
$ 2.5
$ 2.5
Historické minimum:
$ 0.01801056
$ 0.01801056
Aktuálna cena:
$ 0.03900432
$ 0.03900432

ZambesiGold (ZGD) informácie

Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value.

The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts.

Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.

Oficiálna webová stránka:
https://www.zambesigold.co.za/

ZambesiGold (ZGD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ZambesiGold (ZGD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ZGD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ZGD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ZGD tokenomiku, preskúmajte cenu ZGD tokenu naživo!

