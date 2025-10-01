Yunki (YUNKI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Yunki (YUNKI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 04:29:59 (UTC+8)
USD

Yunki (YUNKI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Yunki (YUNKI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K
Celková ponuka:
$ 88.89B
$ 88.89B$ 88.89B
Počet coinov v obehu:
$ 88.89B
$ 88.89B$ 88.89B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Yunki (YUNKI) informácie

Do you know YUNKI? The luckiest cat on the Solana blockchain. An old Chinese sage recites the legend that YUNKI invokes luck and fortune for every transaction it observes.

Oficiálna webová stránka:
https://yunki.xyz
Biela kniha:
https://yunki.xyz

Yunki (YUNKI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Yunki (YUNKI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet YUNKI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu YUNKI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili YUNKI tokenomiku, preskúmajte cenu YUNKI tokenu naživo!

YUNKI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam YUNKI asi smeruje? Naša YUNKI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

