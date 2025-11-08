Aktuálna dnešná cena your new savings je 0USD. Trhová kapitalizácia SAVINGS je 11,585.2USD. Sledujte aktualizácie cien SAVINGS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena your new savings je 0USD. Trhová kapitalizácia SAVINGS je 11,585.2USD. Sledujte aktualizácie cien SAVINGS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena your new savings (SAVINGS) je --, s 3.49% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SAVINGS na USD konverzný kurz je -- za SAVINGS.
your new savings sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 11,585.2, pričom počet coinov v obehu je 999.65M SAVINGS. Počas posledných 24 hodín sa SAVINGSobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa SAVINGS zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -23.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
your new savings (SAVINGS) informácie o trhu
$ 11.59K
$ 11.59K$ 11.59K
--
----
$ 11.59K
$ 11.59K$ 11.59K
999.65M
999.65M 999.65M
999,646,319.044106
999,646,319.044106 999,646,319.044106
Aktuálna trhová kapitalizácia your new savings je $ 11.59K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SAVINGS je 999.65M, pričom celková zásoba je 999646319.044106. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.59K.
História cien your new savings v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
--
+3.49%
-23.15%
-23.15%
your new savings (SAVINGS) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z your new savings na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny your new savings na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny your new savings na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny your new savings na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+3.49%
30 dní
$ 0
-50.25%
60 dní
$ 0
-87.02%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre your new savings
Cenová predikcia your new savings (SAVINGS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SAVINGS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia your new savings (SAVINGS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena your new savings mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne your new savings v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SAVINGS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na your new savings Cenové predikcie.
Čo je your new savings (SAVINGS)
What is $savings?
Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative
Our mission
The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.
Where can i learn more?
Website: https://savingsonsol.com/
X account: https://x.com/savingsonsoll
X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634
What is $savings?
Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative
Our mission
The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o your new savings
Akú hodnotu bude mať 1 your new savings v roku 2030?
Ak by hodnota your new savings rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do your new savings podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíyour new savings?
Dnešná cena your new savings je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je your new savings stále dobrou investíciou?
your new savings zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SAVINGS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s your new savings?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo your new savings v hodnote --.
Aká je aktuálna cena your new savings?
Živá cena SAVINGS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu your new savings vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SAVINGS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu your new savings?
Cenu SAVINGS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,095.94
+2.27%
ETH
3,426.29
+3.90%
SOL
161.68
+4.03%
COAI
1.1535
+5.56%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SAVINGS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SAVINGS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena your new savings pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena your new savings v tomto roku?
Cena your new savings by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu your new savings (SAVINGS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:30:49 (UTC+8)
your new savings (SAVINGS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.