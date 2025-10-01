Yod Agent (YOD) tokenomika
Yod Agent (YOD) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Yod Agent (YOD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Yod Agent (YOD) informácie
Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI.
Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch.
Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.
Yod Agent (YOD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Yod Agent (YOD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet YOD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu YOD tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
YOD cenová predikcia
