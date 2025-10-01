ynUSD Max (YNUSDX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ynUSD Max (YNUSDX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 06:21:19 (UTC+8)
USD

ynUSD Max (YNUSDX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ynUSD Max (YNUSDX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 87.18K
Celková ponuka:
$ 85.11K
Počet coinov v obehu:
$ 85.11K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 87.18K
Historické maximum:
$ 1.027
Historické minimum:
$ 0.997125
Aktuálna cena:
$ 1.024
ynUSD Max (YNUSDX) informácie

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

Oficiálna webová stránka:
https://yieldnest.finance
Biela kniha:
https://docs.yieldnest.finance/

ynUSD Max (YNUSDX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ynUSD Max (YNUSDX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet YNUSDX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu YNUSDX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili YNUSDX tokenomiku, preskúmajte cenu YNUSDX tokenu naživo!

YNUSDX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam YNUSDX asi smeruje? Naša YNUSDX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

