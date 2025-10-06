Aktuálna ynUSD Max cena je dnes 1.025 USD. Sledujte aktuálnu YNUSDX na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte YNUSDX cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna ynUSD Max cena je dnes 1.025 USD. Sledujte aktuálnu YNUSDX na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte YNUSDX cenový trend jednoducho na MEXC.

ynUSD Max Cena (YNUSDX)

1 YNUSDX na USD aktuálnu cenu:

$1.025
+0.10%1D
ynUSD Max (YNUSDX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:58:27 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.023
24 hod Low
$ 1.027
24 hod High

$ 1.023
$ 1.027
$ 1.027
$ 0.997125
-0.04%

+0.20%

+0.50%

+0.50%

ynUSD Max (YNUSDX) cena v reálnom čase je $1.025. Za posledných 24 hodín sa obchodoval YNUSDX v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 1.023 do najvyššej hodnoty $ 1.027, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena YNUSDX je $ 1.027, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.997125.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa YNUSDX zmenil o -0.04% za poslednú hodinu, +0.20% za 24 hodín a +0.50% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) informácie o trhu

$ 89.67K
--
$ 89.67K
87.42K
87,421.65687268265
Aktuálna trhová kapitalizácia ynUSD Max je $ 89.67K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu YNUSDX je 87.42K, pričom celková zásoba je 87421.65687268265. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 89.67K.

ynUSD Max (YNUSDX) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z ynUSD Max na USDpohybovala na $ +0.00208168.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny ynUSD Max na USD pohybovala na $ +0.0135037600.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny ynUSD Max na USD pohybovala na $ +0.0268137950.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny ynUSD Max na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00208168+0.20%
30 dní$ +0.0135037600+1.32%
60 dní$ +0.0268137950+2.62%
90 dní$ 0--

Čo je ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

ynUSD Max predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať ynUSD Max (YNUSDX) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš ynUSD Max (YNUSDX) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre ynUSD Max.

Overte si teraz ynUSD Max cenové predikcie!

YNUSDX do miestnych mien

ynUSD Max (YNUSDX) tokenomika

Pochopenie tokenomiky ynUSD Max (YNUSDX) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike YNUSDX tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o ynUSD Max (YNUSDX)

Akú hodnotu má dnes ynUSD Max (YNUSDX)?
Aktuálna YNUSDX cena v USD je 1.025 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena YNUSDX na USD?
Aktuálna cena YNUSDX na USD je $ 1.025. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia ynUSD Max?
Trhová kapitalizácia YNUSDX je $ 89.67K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu YNUSDX?
Počet coinov v obehu YNUSDX je 87.42K USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) YNUSDX?
YNUSDX dosiahla cenu ATH vo výške 1.027 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) YNUSDX?
YNUSDX videl cenu ATL vo výške 0.997125 USD.
Aký je objem obchodovania YNUSDX?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre YNUSDX je -- USD.
Bude YNUSDX tento rok vyššia?
YNUSDX môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti YNUSDXpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:58:27 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.