ynBNB MAX (YNBNBX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ynBNB MAX (YNBNBX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:06:19 (UTC+8)
USD

ynBNB MAX (YNBNBX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ynBNB MAX (YNBNBX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 32.35M
Celková ponuka:
$ 30.45K
Počet coinov v obehu:
$ 30.45K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 32.35M
Historické maximum:
$ 1,106.92
Historické minimum:
$ 509.98
Aktuálna cena:
$ 1,062.6
ynBNB MAX (YNBNBX) informácie

ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains.

ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.

Oficiálna webová stránka:
https://www.yieldnest.finance/

ynBNB MAX (YNBNBX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ynBNB MAX (YNBNBX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet YNBNBX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu YNBNBX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili YNBNBX tokenomiku, preskúmajte cenu YNBNBX tokenu naživo!

