Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Yield Optimizer BTC (YOBTC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:58:12 (UTC+8)
USD

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Yield Optimizer BTC (YOBTC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 622.84K
$ 622.84K
Celková ponuka:
$ 5.46
$ 5.46
Počet coinov v obehu:
$ 5.46
$ 5.46
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 622.84K
$ 622.84K
Historické maximum:
$ 914,351,589,839,370
$ 914,351,589,839,370
Historické minimum:
$ 86,670
$ 86,670
Aktuálna cena:
$ 113,975
$ 113,975

Yield Optimizer BTC (YOBTC) informácie

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

Oficiálna webová stránka:
https://yo.xyz
Biela kniha:
https://yo.xyz/whitepaper

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Yield Optimizer BTC (YOBTC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet YOBTC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu YOBTC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili YOBTC tokenomiku, preskúmajte cenu YOBTC tokenu naživo!

YOBTC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam YOBTC asi smeruje? Naša YOBTC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov