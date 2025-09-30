Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenomika
The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision.
The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!
Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet YAYSTONE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu YAYSTONE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili YAYSTONE tokenomiku, preskúmajte cenu YAYSTONE tokenu naživo!
YAYSTONE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam YAYSTONE asi smeruje? Naša YAYSTONE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
