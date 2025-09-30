Y8U (Y8U) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Y8U (Y8U) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:57:54 (UTC+8)
Y8U (Y8U) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Y8U (Y8U) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 569.31K
Celková ponuka:
$ 293.10M
Počet coinov v obehu:
$ 293.10M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 569.31K
Historické maximum:
$ 0.111159
Historické minimum:
$ 0.00110598
Aktuálna cena:
$ 0.00194336
Y8U (Y8U) informácie

Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.

Oficiálna webová stránka:
https://y8u.ai
Biela kniha:
https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf

Y8U (Y8U) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Y8U (Y8U) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet Y8U tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu Y8U tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili Y8U tokenomiku, preskúmajte cenu Y8U tokenu naživo!

Y8U cenová predikcia

Chcete vedieť, kam Y8U asi smeruje? Naša Y8U stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

