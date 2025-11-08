BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena XVGBASE je 0.00006351USD. Trhová kapitalizácia XVGBASE je 631,865USD. Sledujte aktualizácie cien XVGBASE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

XVGBASE Cena (XVGBASE)

1 XVGBASE na USD aktuálnu cenu:

+41.10%1D
XVGBASE (XVGBASE) Živý cenový graf
Dnešná cena XVGBASE

Aktuálna dnešná cena XVGBASE (XVGBASE) je $ 0.00006351, s 40.51% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XVGBASE na USD konverzný kurz je $ 0.00006351 za XVGBASE.

XVGBASE sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 631,865, pričom počet coinov v obehu je 9.95B XVGBASE. Počas posledných 24 hodín sa XVGBASEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00004466 (low) do $ 0.00006355 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0002596, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00002402.

V krátkodobom vývoji sa XVGBASE zmenilo o +4.87% za poslednú hodinu a o +41.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

XVGBASE (XVGBASE) informácie o trhu

$ 631.87K

--

$ 631.87K

9.95B

9,948,999,999.41134

Aktuálna trhová kapitalizácia XVGBASE je $ 631.87K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu XVGBASE je 9.95B, pričom celková zásoba je 9948999999.41134. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 631.87K.

História cien XVGBASE v USD

$ 0.00004466
$ 0.00006355
$ 0.00004466

$ 0.00006355

$ 0.0002596

$ 0.00002402

+4.87%

+40.51%

+41.30%

+41.30%

XVGBASE (XVGBASE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z XVGBASE na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny XVGBASE na USD pohybovala na $ -0.0000189988.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny XVGBASE na USD pohybovala na $ -0.0000308841.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny XVGBASE na USD pohybovala na $ -0.0001053659892909279.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+40.51%
30 dní$ -0.0000189988-29.91%
60 dní$ -0.0000308841-48.62%
90 dní$ -0.0001053659892909279-62.39%

Cenové predikcie pre XVGBASE

Cenová predikcia XVGBASE (XVGBASE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XVGBASE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia XVGBASE (XVGBASE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena XVGBASE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne XVGBASE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XVGBASE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na XVGBASE Cenové predikcie.

Čo je XVGBASE (XVGBASE)

XVGBASE is the native XVG token deployed on the Base network, part of the expanding XVG ecosystem spanning 12 EVM-compatible blockchains. Each token, including XVGBASE, shares a unified contract address, an innovation that ensures seamless cross-chain recognition and interoperability without the need for wrapped assets. XVGBASE represents a decentralized movement for borderless, interoperable utility across Ethereum L2 networks and beyond, fostering a truly unified DeFi experience.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

XVGBASE (XVGBASE) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o XVGBASE

Akú hodnotu bude mať 1 XVGBASE v roku 2030?
Ak by hodnota XVGBASE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do XVGBASE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:16:46 (UTC+8)

XVGBASE (XVGBASE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o XVGBASE

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.42

$0.00007189

$0.1476

$0.009658

$0.000013363

$0.18781

