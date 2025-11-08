CONX Cena (CONX)
Aktuálna dnešná cena CONX (CONX) je $ 0.02208597, s 5.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CONX na USD konverzný kurz je $ 0.02208597 za CONX.
CONX sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 18,863,219, pričom počet coinov v obehu je 849.53M CONX. Počas posledných 24 hodín sa CONXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02062245 (low) do $ 0.02260147 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.4, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02004586.
V krátkodobom vývoji sa CONX zmenilo o +0.48% za poslednú hodinu a o -14.41% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia CONX je $ 18.86M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CONX je 849.53M, pričom celková zásoba je 1999921732.5821. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 44.41M.
+0.48%
+5.00%
-14.41%
-14.41%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z CONX na USDpohybovala na $ +0.00105142.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny CONX na USD pohybovala na $ -0.0066751001.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny CONX na USD pohybovala na $ -0.0071194013.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny CONX na USD pohybovala na $ -0.01607668463813638.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00105142
|+5.00%
|30 dní
|$ -0.0066751001
|-30.22%
|60 dní
|$ -0.0071194013
|-32.23%
|90 dní
|$ -0.01607668463813638
|-42.12%
V roku 2040 by cena CONX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
CONX (Culture = Connect) is a next-generation Layer 1 Cultural Fintech Mainnet that bridges Web2 and Web3, connecting culture, finance, and technology into one trusted digital ecosystem. Designed for the AI and tokenized-asset era, CONX integrates Real World Assets (RWA), Security Tokens (STO), AI-generated content (AIGC), and intellectual property (IP) within a compliance-ready architecture that enables institutions, creators, and investors to participate safely in the digital economy. Through the CONX Pulse platform, users can issue, tokenize, and trade real-world assets transparently on-chain, while Vault, Origin, Nest, and Arena provide comprehensive infrastructure for digital asset management, IP registration, AI-powered creation, and creator-driven economies. Built on a foundation of trust, interoperability, and regulation-aligned governance, CONX connects TradFi and DeFi, enabling seamless capital movement across borders and industries. From Content to Capital – CONX connects every form of value.
CONX Vault A secure digital asset wallet and management solution that allows users to safely store and organize their assets within the CONX ecosystem. Built on advanced security infrastructure, Vault supports the reliable storage, transfer, and tracking of multiple asset types, including Real World Assets (RWA), non-fungible tokens (NFTs), and digital tokens, ensuring safety and transparency across all transactions.
CONX Origin A property (IP) registration and tokenization platform that enables creators to establish, manage, and utilize their intellectual property on-chain. Origin provides a unified framework for IP registration, verification, and value tracking, allowing creators to transparently manage ownership and revenue while maintaining full control over their digital rights.
CONX Nest An AI-powered creative platform designed to support secondary creators and digital artists. Nest integrates and connects a broad range of AI tools and creative resources, enabling users to produce, refine, and expand their works into IP-based digital assets, thereby fostering continuous innovation within the CONX ecosystem.
CONX Arena A creative competition platform where creators across diverse fields can present, evaluate, and evolve their ideas and works. Through structured review and recognition processes, Arena promotes creative excellence and strengthens community engagement across the CONX creative economy.
CONX Pulse The core platform for Real World Asset (RWA) issuance and distribution, designed to ensure trust, transparency, and interoperability. Pulse enables users to issue, exchange, and manage tokenized real-world assets on-chain, forming a key foundation for open and compliant digital finance infrastructure.
