Aktuálna dnešná cena XOXNO je 0.02106428USD. Trhová kapitalizácia XOXNO je 1,402,826USD. Sledujte aktualizácie cien XOXNO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena XOXNO (XOXNO) je $ 0.02106428, s 27.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XOXNO na USD konverzný kurz je $ 0.02106428 za XOXNO.
XOXNO sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,402,826, pričom počet coinov v obehu je 66.43M XOXNO. Počas posledných 24 hodín sa XOXNOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01633506 (low) do $ 0.02114082 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.291313, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.01518844.
V krátkodobom vývoji sa XOXNO zmenilo o +3.74% za poslednú hodinu a o +20.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
XOXNO (XOXNO) informácie o trhu
$ 1.40M
$ 1.40M
--
--
$ 2.11M
$ 2.11M
66.43M
66.43M
99,961,437.89980389
99,961,437.89980389
Aktuálna trhová kapitalizácia XOXNO je $ 1.40M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu XOXNO je 66.43M, pričom celková zásoba je 99961437.89980389. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.11M.
História cien XOXNO v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01633506
$ 0.01633506
24 hod Low
$ 0.02114082
$ 0.02114082
24 hod High
$ 0.01633506
$ 0.01633506
$ 0.02114082
$ 0.02114082
$ 0.291313
$ 0.291313
$ 0.01518844
$ 0.01518844
+3.74%
+27.00%
+20.32%
+20.32%
XOXNO (XOXNO) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z XOXNO na USDpohybovala na $ +0.00447888. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny XOXNO na USD pohybovala na $ -0.0075571053. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny XOXNO na USD pohybovala na $ -0.0019750458. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny XOXNO na USD pohybovala na $ -0.01295807910023447.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00447888
+27.00%
30 dní
$ -0.0075571053
-35.87%
60 dní
$ -0.0019750458
-9.37%
90 dní
$ -0.01295807910023447
-38.08%
Cenové predikcie pre XOXNO
Cenová predikcia XOXNO (XOXNO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XOXNO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia XOXNO (XOXNO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena XOXNO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne XOXNO v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XOXNO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na XOXNO Cenové predikcie.
Čo je XOXNO (XOXNO)
The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.
xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.
XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ak by hodnota XOXNO rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do XOXNO podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíXOXNO?
Dnešná cena XOXNO je $ 0.02106428. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je XOXNO stále dobrou investíciou?
XOXNO zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XOXNO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s XOXNO?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo XOXNO v hodnote --.
Aká je aktuálna cena XOXNO?
Živá cena XOXNO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu XOXNO vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XOXNO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu XOXNO?
Cenu XOXNO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,754.81
+2.93%
ETH
3,453.89
+4.74%
SOL
163.08
+4.93%
COAI
1.1769
+7.70%
USDC
1.0002
-0.03%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre XOXNO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár XOXNO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena XOXNO pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena XOXNO v tomto roku?
Cena XOXNO by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu XOXNO (XOXNO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:16:02 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.