Xetra AI (XETRA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Xetra AI (XETRA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 03:20:37 (UTC+8)
USD

Xetra AI (XETRA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Xetra AI (XETRA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 24.88K
$ 24.88K
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 24.88K
$ 24.88K
Historické maximum:
$ 0.092258
$ 0.092258
Historické minimum:
$ 0.00006205
$ 0.00006205
Aktuálna cena:
$ 0.00024882
$ 0.00024882

Xetra AI (XETRA) informácie

XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform

XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace.

Development Capabilities

  • Intuitive natural language processing for app creation
  • Comprehensive application generation system
  • Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)
  • Advanced AI-driven development tools
  • Automated testing and optimization

Application Ecosystem

  • Decentralized Finance (DeFi) Applications
  • Blockchain Games and Entertainment
  • Social Platforms and Communities
  • Analytics and Tracking Tools
  • Custom Business Solutions

Monetization Framework

  • Integrated marketplace for application distribution
  • Flexible pricing models for creators
  • Direct revenue from application usage
  • Built-in token-based reward system
  • Community-driven discovery system
Oficiálna webová stránka:
https://www.xetra.io/
Biela kniha:
https://docs.xetra.io/

Xetra AI (XETRA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Xetra AI (XETRA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XETRA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XETRA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XETRA tokenomiku, preskúmajte cenu XETRA tokenu naživo!

XETRA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam XETRA asi smeruje? Naša XETRA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

