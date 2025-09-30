Xenopus laevis (XENO) tokenomika
Xenopus laevis (XENO) informácie
Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump
Xenopus laevis have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity.
Use in research:
This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans,
******One of the most significant differences between Xenopus laevis and other frogs is its genome, which is tetraploid. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event.
Regenerative Capabilities:
regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes.
Xenopus laevis (XENO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Xenopus laevis (XENO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet XENO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu XENO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili XENO tokenomiku, preskúmajte cenu XENO tokenu naživo!
