Aktuálna X Trade AI cena je dnes 0.00001027 USD. Sledujte aktuálnu XTRADE na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte XTRADE cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna X Trade AI cena je dnes 0.00001027 USD. Sledujte aktuálnu XTRADE na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte XTRADE cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o XTRADE

XTRADE informácie o cene

XTRADE oficiálna webová stránka

XTRADE tokenomika

XTRADE predpoveď cien

X Trade AI Logo

X Trade AI Cena (XTRADE)

Nezaradené

1 XTRADE na USD aktuálnu cenu:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
X Trade AI (XTRADE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:35:52 (UTC+8)

X Trade AI (XTRADE) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00893922
$ 0.00893922$ 0.00893922

$ 0.00000785
$ 0.00000785$ 0.00000785

--

--

+9.16%

+9.16%

X Trade AI (XTRADE) cena v reálnom čase je $0.00001027. Za posledných 24 hodín sa obchodoval XTRADE v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0 do najvyššej hodnoty $ 0, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena XTRADE je $ 0.00893922, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.00000785.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa XTRADE zmenil o -- za poslednú hodinu, -- za 24 hodín a +9.16% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

X Trade AI (XTRADE) informácie o trhu

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

--
----

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

999.72M
999.72M 999.72M

999,720,234.282023
999,720,234.282023 999,720,234.282023

Aktuálna trhová kapitalizácia X Trade AI je $ 10.27K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu XTRADE je 999.72M, pričom celková zásoba je 999720234.282023. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 10.27K.

X Trade AI (XTRADE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z X Trade AI na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny X Trade AI na USD pohybovala na $ +0.0000011791.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny X Trade AI na USD pohybovala na $ +0.0000005027.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny X Trade AI na USD pohybovala na $ -0.000004194129183275474.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0000011791+11.48%
60 dní$ +0.0000005027+4.90%
90 dní$ -0.000004194129183275474-28.99%

Čo je X Trade AI (XTRADE)

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

X Trade AI (XTRADE) Zdroje

Oficiálna webová stránka

X Trade AI predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať X Trade AI (XTRADE) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš X Trade AI (XTRADE) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre X Trade AI.

Overte si teraz X Trade AI cenové predikcie!

XTRADE do miestnych mien

X Trade AI (XTRADE) tokenomika

Pochopenie tokenomiky X Trade AI (XTRADE) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike XTRADE tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o X Trade AI (XTRADE)

Akú hodnotu má dnes X Trade AI (XTRADE)?
Aktuálna XTRADE cena v USD je 0.00001027 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena XTRADE na USD?
Aktuálna cena XTRADE na USD je $ 0.00001027. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia X Trade AI?
Trhová kapitalizácia XTRADE je $ 10.27K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu XTRADE?
Počet coinov v obehu XTRADE je 999.72M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) XTRADE?
XTRADE dosiahla cenu ATH vo výške 0.00893922 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) XTRADE?
XTRADE videl cenu ATL vo výške 0.00000785 USD.
Aký je objem obchodovania XTRADE?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre XTRADE je -- USD.
Bude XTRADE tento rok vyššia?
XTRADE môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti XTRADEpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:35:52 (UTC+8)

