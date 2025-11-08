Aktuálna dnešná cena X Pepe je 0USD. Trhová kapitalizácia XPE je 10,932.35USD. Sledujte aktualizácie cien XPE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena X Pepe je 0USD. Trhová kapitalizácia XPE je 10,932.35USD. Sledujte aktualizácie cien XPE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena X Pepe (XPE) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XPE na USD konverzný kurz je -- za XPE.
X Pepe sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 10,932.35, pričom počet coinov v obehu je 42.07T XPE. Počas posledných 24 hodín sa XPEobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa XPE zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
X Pepe (XPE) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia X Pepe je $ 10.93K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu XPE je 42.07T, pričom celková zásoba je 42069000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 10.93K.
História cien X Pepe v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
--
--
0.00%
0.00%
X Pepe (XPE) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z X Pepe na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny X Pepe na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny X Pepe na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny X Pepe na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
--
30 dní
$ 0
-10.77%
60 dní
$ 0
-48.73%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre X Pepe
Cenová predikcia X Pepe (XPE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XPE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia X Pepe (XPE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena X Pepe mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne X Pepe v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XPE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na X Pepe Cenové predikcie.
Čo je X Pepe (XPE)
$XPe is a community-driven meme token built on X Layer, merging the iconic Pepe culture with the power of the OKX ecosystem. Designed as a decentralized cultural movement rather than just a token, $XPe embodies fair launch principles with no pre-sale, no private placement, and a focus on grassroots growth. With its vibrant community, creative branding, and plans to expand into NFTs, GameFi, and DAO governance, $XPe is shaping a bold new era of meme culture powered by Web3 innovation.
$XPe is a community-driven meme token built on X Layer, merging the iconic Pepe culture with the power of the OKX ecosystem. Designed as a decentralized cultural movement rather than just a token, $XPe embodies fair launch principles with no pre-sale, no private placement, and a focus on grassroots growth. With its vibrant community, creative branding, and plans to expand into NFTs, GameFi, and DAO governance, $XPe is shaping a bold new era of meme culture powered by Web3 innovation.
Ak by hodnota X Pepe rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do X Pepe podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíX Pepe?
Dnešná cena X Pepe je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je X Pepe stále dobrou investíciou?
X Pepe zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XPE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s X Pepe?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo X Pepe v hodnote --.
Aká je aktuálna cena X Pepe?
Živá cena XPE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu X Pepe vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XPE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu X Pepe?
Cenu XPE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre XPE na MEXC?
Zvýši sa cena X Pepe v tomto roku?
Cena X Pepe by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu X Pepe (XPE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:15:19 (UTC+8)
X Pepe (XPE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
