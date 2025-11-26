Wrapped XPL (WXPL) tokenomika

Wrapped XPL (WXPL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Wrapped XPL (WXPL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:51:27 (UTC+8)
Wrapped XPL (WXPL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wrapped XPL (WXPL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 24.48M
Celková ponuka:
$ 114.75M
Počet coinov v obehu:
$ 114.75M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 24.48M
Historické maximum:
$ 1.69
Historické minimum:
$ 0.176069
Aktuálna cena:
$ 0.213411
Wrapped XPL (WXPL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Wrapped XPL (WXPL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WXPL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WXPL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WXPL tokenomiku, preskúmajte cenu WXPL tokenu naživo!

WXPL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WXPL asi smeruje? Naša WXPL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

mc_how_why_title
