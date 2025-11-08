Aktuálna dnešná cena Wrapped TAC je 0.00566812USD. Trhová kapitalizácia WTAC je 1,320,999USD. Sledujte aktualizácie cien WTAC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Wrapped TAC je 0.00566812USD. Trhová kapitalizácia WTAC je 1,320,999USD. Sledujte aktualizácie cien WTAC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Wrapped TAC (WTAC) je $ 0.00566812, s 16.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WTAC na USD konverzný kurz je $ 0.00566812 za WTAC.
Wrapped TAC sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,320,999, pričom počet coinov v obehu je 233.07M WTAC. Počas posledných 24 hodín sa WTACobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00480416 (low) do $ 0.00599307 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0173277, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00403269.
V krátkodobom vývoji sa WTAC zmenilo o -1.47% za poslednú hodinu a o +4.91% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Wrapped TAC (WTAC) informácie o trhu
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
--
----
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
233.07M
233.07M 233.07M
233,066,002.0103871
233,066,002.0103871 233,066,002.0103871
Aktuálna trhová kapitalizácia Wrapped TAC je $ 1.32M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu WTAC je 233.07M, pričom celková zásoba je 233066002.0103871. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.32M.
História cien Wrapped TAC v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00480416
$ 0.00480416$ 0.00480416
24 hod Low
$ 0.00599307
$ 0.00599307$ 0.00599307
24 hod High
$ 0.00480416
$ 0.00480416$ 0.00480416
$ 0.00599307
$ 0.00599307$ 0.00599307
$ 0.0173277
$ 0.0173277$ 0.0173277
$ 0.00403269
$ 0.00403269$ 0.00403269
-1.47%
+16.92%
+4.91%
+4.91%
Wrapped TAC (WTAC) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Wrapped TAC na USDpohybovala na $ +0.0008203. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Wrapped TAC na USD pohybovala na $ -0.0010355734. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Wrapped TAC na USD pohybovala na $ -0.0027922383. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Wrapped TAC na USD pohybovala na $ -0.00914935342144889.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0008203
+16.92%
30 dní
$ -0.0010355734
-18.27%
60 dní
$ -0.0027922383
-49.26%
90 dní
$ -0.00914935342144889
-61.74%
Cenové predikcie pre Wrapped TAC
Cenová predikcia Wrapped TAC (WTAC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WTAC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Wrapped TAC (WTAC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Wrapped TAC mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Wrapped TAC v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WTAC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Wrapped TAC Cenové predikcie.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ak by hodnota Wrapped TAC rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Wrapped TAC podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíWrapped TAC?
Dnešná cena Wrapped TAC je $ 0.00566812. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Wrapped TAC stále dobrou investíciou?
Wrapped TAC zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do WTAC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Wrapped TAC?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Wrapped TAC v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Wrapped TAC?
Živá cena WTAC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Wrapped TAC vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena WTAC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Wrapped TAC?
Cenu WTAC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,677.05
+2.85%
ETH
3,449.16
+4.59%
SOL
162.9
+4.81%
COAI
1.16
+6.15%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre WTAC na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár WTAC/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Wrapped TAC pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Wrapped TAC v tomto roku?
Cena Wrapped TAC by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Wrapped TAC (WTAC).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:14:50 (UTC+8)
Wrapped TAC (WTAC) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.